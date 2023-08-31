«Прекратите вакханалию»: Антонов призвал США вернуть дипсобственность РФ Посол России в США Антонов призвал Вашингтон вернуть похищенную дипсобственность

Фото: MFA Russia/Global Look Pres

Посол России в США Анатолий Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов потребовал от властей страны вернуть все объекты дипломатической собственности. По его словам, опубликованным в Telegram-канале диппредставительства, за последние шесть лет посольство России направило Вашингтону сотни обращений в отношении доступа к недвижимости. Однако на все запросы были получены отказы. Дипломат утверждает, что действия США нарушают нормы международного права.

Требуем от Вашингтона прекратить вакханалию, соблюдать международные обязательства и вернуть все до единого объекты похищенной у нас дипсобственности в США, — заявил он.

Посол напомнил, что в 2017 году правительство США предприняло ряд мер, направленных на ограничение деятельности российских консулов и дипломатов. В частности было принято решение закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско, которое являлось одним из крупнейших учреждений по оказанию визовых и нотариальных услуг гражданам России и США. Также власти страны предписали прекратить деятельность торгового представительства РФ в Вашингтоне. Все это происходило под предлогом российского вмешательства в выборы президента США. Однако реальных доказательств причастности России к победе Дональда Трампа предъявлено не было, подытожил Антонов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее ответила на угрозы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля лишить россиян медицинского снабжения. Она назвала слова политика неприемлимыми и неонацистскими. По словам Захаровой, рестрикции Евросоюза — это инструмент шантажа.