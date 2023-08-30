В МИД ответили угрозы Борреля лишить россиян медицинского снабжения Захарова назвала неприемлемыми угрозы Борреля лишить россиян медикаментов

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Жозеп Боррел

Угрозы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля лишить россиян медицинского снабжения Москва считает неприемлемыми и неонацистскими, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит ТАСС. Таким образом она прокомментировала высказывание Борреля о том, что Евросоюз пока еще не вводил санкции, затрагивающие поставки в Россию лекарств и медоборудования.

Рестрикции ЕС — это, прежде всего, инструмент запугивания, шантажа. Считаем неприемлемыми очередные прямые угрозы в адрес россиян со стороны Борреля, — сказала Захарова.

Она провела параллели с Великой Отечественной войной, напомнив, что нацисты следовали той же логике - лишить людей продовольствия и смотреть, как они умирают. По словам Захаровой, высказывание Борреля – проявление неонацизма.

Ранее Захарова ответила на высказывание главы европейской дипломатии о России, как об экономическом карлике и заправочную станции с атомной бомбой. Она отметила, что эти оскорбления вызваны завистью и беспомощностью, поскольку ЕС похож на банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам.