В посольстве России в США резко отреагировали на новый пакет помощи Украине Посольство России в США назвало верхом лицемерия новый пакет военной помощи Украине

Фото: Yang Chenglin/Xinhua/Global Look Press

Очередная партия американской военной помощи Киеву является «верхом лицемерия», заявило в Telegram посольство РФ в Вашингтоне. Дипломаты обратили внимание на то, что США поставки боеприпасов на сумму в четверть миллиарда долларов объяснили «заботой» о народе Украины.

Анонсированная поставка обанкротившемуся режиму Зеленского снарядов для РСЗО HIMARS и систем ПВО, а также других боеприпасов на сумму в четверть миллиарда долларов — верх лицемерия. Тем более, когда чиновники объясняют военное содействие «заботой» о народе Украины. На деле же Вашингтон никак не откажется от концепции борьбы с Россией до последнего украинца, — подчеркивается в заявлении диппредставительства.

О выделении Киеву новой партии оружия и боеприпасов из запасов Пентагона на сумму $250 млн Вашингтон объявил 29 августа. В посольстве указали на слова сенатора и бывшего кандидата в президенты США Митта Ромни, заявившего, что «Соединенные Штаты надеются уничтожить российскую армию», тратя при этом немного денег и не рискуя жизнями американских солдат.

В дипмиссии считают, что этими словами политик выдал «с потрохами» не только себя, но и американских ястребов. Его слова о том, что «Соединенные Штаты надеются», как отметили в посольстве, «расставляют все точки над i». Это говорит о том, что жизни граждан других стран для США «большого значения не имеют», подчеркнули в российском в диппредставительстве.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Вашингтон не включил кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Украине. Речь идет о снарядах DPICM. Новый пакет включает артиллерийские снаряды «натовского» калибра, которые ранее поставлялись Вооруженным силам Украины в кассетных вариантах. При этом Сингх отказалась комментировать возможность отправки Киеву кассетных реактивных боеприпасов.