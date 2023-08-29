Госдеп призвал РФ соблюдать Венскую конвенцию при допросе дипломатов США

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Госдепартамент США призвал Россию соблюдать положения Венской конвенции в связи с намерением Москвы допросить двух американских дипломатов, подозреваемых в незаконном сборе информации в интересах Вашингтона. В Госдепе назвали обвинения в отношении бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке Роберта Шонова «беспочвенными».

Россия в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях обязана относиться к дипломатам с должным уважением и принимать все необходимые меры для предотвращения любых посягательств на их личность, свободу или достоинство. Мы ожидаем выполнения этих обязательств, — заявили в Госдепе.

В американском ведомстве отметили, что Шонов сотрудничал с компанией, имеющей законный контракт на предоставление услуг американскому посольству в Москве, и что все его действия соответствовали российскому законодательству.

Ранее стало известно, что ФСБ пресекла противоправную деятельность бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке. По версии следствия, Шонов выполнял задания политического отдела посольства США в Москве с сентября 2022 года. За это он получал материальное вознаграждение.

В ФСБ утверждают, что в число задач Шонова входил сбор информации о ходе специальной военной операции, а также о мобилизационных процессах в российских регионах. Ему были предъявлены обвинения в сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе. Мужчине грозит до восьми лет колонии.