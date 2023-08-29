Как завхоз консульства США шпионил в России: новые детали дела от ФСБ Бывший сотрудник миссии США Роберт Шонов собирал данные о мобилизации, СВО и подготовке к президентским выборам в России

Фото: РИА Новости

Роберт Шонов

ФСБ опубликовала детали уголовного дела жителя Приморья Роберта Шонова, ранее работавшего завхозом в консульстве США во Владивостоке. За конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством ему грозит 8 лет тюрьмы. Что известно о Шонове, в чем именно его подозревают и как не поддаться на попытки вербовки вражеских спецслужб — в материале NEWS.ru

Как был задержан экс-сотрудник генконсульства США

В понедельник в ФСБ опубликовали подробности дела о пресечении противоправной деятельности бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Ему предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК — конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством. По этой статье россиянину грозит до восьми лет колонии.

По версии следствия, Шонов выполнял задания политического отдела посольства США в Москве — за материальное вознаграждение. Следственное управление ФСБ также вызвало на допрос в качестве свидетелей сотрудников этого отдела.

Фото: РИА Новости Роберт Шонов

О том, что Шонова взяли под стражу, сообщалось еще в середине мая, но видеозапись этого события обнародовали только теперь. На кадрах видно, как замаскированные под работников ЖКХ оперативники ожидают Шонова у подъезда жилого дома во Владивостоке. Когда мужчина появляется, его вежливо задерживают и затем доставляют в краевое отделение службы безопасности. После его оправили в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово» — для следственных действий.

Кто из сотрудников посольства США был на связи с Шоновым

Известно, что 62-летний россиянин ранее более четверти века трудился в дипломатической миссии США во Владивостоке. По данным «Коммерсанта», Шонов возглавлял хозяйственный отдел. В апреле 2021 года он был сокращен после того, как правительство РФ распорядилось об увольнении всего местного персонала консульства США. После этого Роберт устроился в компанию, которая по контракту предоставляла услуги посольству США уже в Москве.

На обнародованной в понедельник видеозаписи допроса Шонов рассказывает, что в сентябре прошлого года с ним связались сотрудники политического отдела Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн, предложив деньги за сбор информации о «резонансных событиях в России».

На записи Шонов признается, что продавал своим кураторам данные о ходе мобилизации и спецоперации на Украине, присоединении новых территорий, а также о предстоящих президентских выборах.

«Я должен был собирать сведения негативного толка обо всех этих событиях, искать протестные настроения среди населения и отражать их в своих отчетах», — признается информатор.

Кроме этого, в обязанности мужчины, по его словам, входил поиск людей, также потенциально готовых к вербовке для сбора сведений в интересах Вашингтона. Такими теоретически могли стать лояльные к США россияне из числа журналистов, бизнесменов и политиков.

Какие данные Шонов мог найти во Владивостоке

Американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru отметил, что сбор информации, составление отчетов — стандартная работа для рядовых сотрудников любых посольств. Однако он не исключил, что Шонов, помимо этой работы, мог выполнять и специальные задания — передавать кураторам данные о Вооруженных силах РФ.

Фото: МО РФ Российские военные

«Во Владивостоке расположена база Тихоокеанского флота. Теоретически он мог собирать какую-то информацию о передислокации вооруженных сил, включая военные корабли и так далее. Компетентные органы будут разбираться. Вообще, как известно, Владивосток имеет важное стратегическое значение», — подчеркнул он.

Как на арест Шонова отреагировали в США

После задержания Шонова в мае представитель Госдепа Мэттью Миллер называл обвинения в его адрес необоснованными. «Соединенные Штаты решительно осуждают арест Роберта Шонова. Обвинения в его адрес совершенно необоснованны», — заявил он.

По версии Миллера, Шонов действовал в строгом соответствии с законами России, и его роль во взаимодействии с американскими должностными лицами на момент ареста заключалась лишь в составлении «выжимок материалов» российских СМИ из общедоступных источников. По мнению американского дипломата, преследование Шонова подчеркивает «вопиющее использование Россией все более репрессивных законов против своих собственных граждан».

Что по поводу Шонова говорят в российском парламенте

США продолжают грубо вмешиваться в дела России, раскачивая ситуацию извне, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По мнению депутата, ФСБ проявила бдительность и вовремя нейтрализовала американского информатора.

«Следствие должно определить степень вины и круг вовлеченных в преступную деятельность Шонова. После этого можно будет делать выводы. Не сомневаюсь, что все меры для недопущения подобных случаев будут приняты», — заявил Слуцкий.

Депутат Госдумы, политтехнолог Дмитрий Гусев в интервью NEWS.ru призвал наказать виновного в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством «по всей строгости». Он также отметил, что помимо американских шпионских сетей, в России действуют также украинская и западноевропейская агентура.

Фото: AP/ТАСС Мэттью Миллер

«Шпионаж — серьезное преступление, которое наносит ущерб нашей стране. Все вовлеченные лица должны быть привлечены к ответственности, независимо от их гражданства или принадлежности к иностранным разведывательным службам. Необходимо обеспечить строгое соблюдение нашего законодательства, наказывать виновных по всей строгости. Уверен, в ближайшее время будет приостановлена деятельность и других шпионских сетей», — заявил Гусев.

Насколько широкой может быть агентура ЦРУ в России

Разоблачение агентуры и противодействие несанкционированным контактам секретоносителей с зарубежными представителями — сложная задача, которую спецслужбы решают десятилетиями, сказал NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он отметил, что задержание Шонова — лишь мелкий эпизод в большом противостоянии ФСБ иностранному шпионажу.

«Мы должны понимать, что эта мелкая рыбешка, которая в принципе засветилась в рядовом оперативном эпизоде. Очевидно, что настоящая реальная крупная агентура ЦРУ сидит в других местах. Ее разоблачение — это большая и сложная задача, которую, наверное, полноценно не решить без приобретения соответствующих источников в самих США, конкретно внутри ЦРУ», — сказал Коротченко.

Он также обратил внимание, что сбором информации, направленным против интересов России, занимаются агенты и других государств, в том числе дружественных.

«Любая страна собирает информацию с тех позиций, которые у нее есть в России, в том числе с использованием дипломатических представительств и так далее. Информация, особенно закрытая, — основа для принятия решений политиками. Качественная, хорошая аналитика невозможна без агентурных источников», — отметил Коротченко.

Как спецслужбы вербуют новых агентов

Ветеран спецслужб Дмитрий Соин в беседе с NEWS.ru назвал возможные причины, по которым Шонов согласился работать на американские спецслужбы. Главными стимулами, по мнению эксперта, могло стать денежное вознаграждение или личные политические взгляды.

Фото: shutterstock.com

«Когда сотрудник вражеской спецслужбы, в том числе под дипломатическим прикрытием, приходит на вербовку, он может предложить собеседнику решение финансовых проблем. Человек алчный или тот, кто испытывает трудности с деньгами, порой готов пойти на предательство. Второй момент — вражеские спецслужбы могут собирать компромат на жертву. И третье, — бывают прямо убежденные враги своего собственного государства. Они осознанно идут на вербовку, более того, иногда даже сами предлагают свои услуги», — перечислил Соин.

Кого еще в России обвиняли в шпионаже в последнее время

В конце марта ФСБ также задержала корреспондента американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По информации ведомства, он собирал данные о деятельности одного из предприятий российского ВПК. Журналиста взяли с поличным — при получении секретных сведений в Екатеринбурге. По решению суда он будет оставаться под стражей как минимум до 30 ноября.

17 августа в рамках другого дела о шпионаже Лефортовский суд Москвы взял под стражу гражданина США и РФ Спектора. За шпионаж мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Как напоминает РБК, Евгения Спектора в сентябре прошлого года уже приговорили к 3,5 года колонии строгого режима за посредничество при даче взятки в особо крупном размере по делу одной из помощниц бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича.

21 августа в Ростовской области задержали гражданку Украины, которая передавала СБУ сведения о дислокации ВС РФ. При задержании у нее изъяли средства связи, с помощью которых она поддерживала контакт с украинскими спецслужбами. Возбудили уголовное дело, женщине грозит до 20 лет тюрьмы.

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