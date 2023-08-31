Политолог допустил закулисные переговоры между США и Россией Американист Межуев: Вашингтон скрывает закулисные переговоры с Москвой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Между Москвой и Вашингтоном идут закулисные торги, о которых стороны молчат, чтобы не ослаблять переговорные позиции, заявил NEWS.ru американист Борис Межуев. По его мнению, требование посла РФ в США Анатолия Антонова вернуть похищенные объекты дипсобственности России на территории США может быть одним из элементов этого торга.

Идут какие-то переговоры, и явно закулисно. От нас что-то требуют, но и Россия выдвигает свой набор. Все это могут включить в некое пакетное соглашение. Думаю, помимо обмена заключенными, к примеру, Уилана (Пол Уилан — американец, приговоренный в РФ к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. — NEWS.ru) или других конкретных претензий, может оказаться требование вернуть дипломатическую собственность. Не исключаю, что американцам будет проще что-то выполнить. Поэтому могут и вернуть, — предположил Межуев.

Кроме того, политолог считает, что американские политики боятся возмущения простых избирателей и партнеров за пределами страны, поэтому не хотят, чтобы информация о переговорах с Россией попала в публичную плоскость. По его мнению, в РФ ситуация обстоит иначе.

Посол Антонов дал понять, что Москва не боится общественного резонанса, связанного с опубличиванием этих переговоров, а американцы вынуждены этого опасаться. США могут оказаться в неудобном положении, если вдруг выяснится, что они ведут переговоры с Россией, тем более в предвыборный период, — завил Межуев.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов потребовал от властей страны вернуть все объекты дипломатической собственности. По его словам, за последние шесть лет посольство России направило Вашингтону сотни обращений в отношении доступа к недвижимости, однако на все запросы были получены отказы. Дипломат утверждает, что действия США нарушают нормы международного права.