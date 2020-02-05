https://static.news.ru/photo/ab7ff2b8-47d7-11ea-8232-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Демократическая партия США обнародовала предварительные результаты собраний партийных активистов в штате Айова. Спустя более чем сутки после кокусов подсчитан лишь 71% протоколов.

Мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич заручился поддержкой 26,8% избирателей, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс набирает 25,2% голосов. За сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен проголосовали 18,4% пришедших на кокусы Демпартии граждан, а за бывшего вице-президента США Джо Байдена — более 15% избирателей. Об этом свидетельствуют результаты, опубликованные на официальном сайте кокусов.

More results from the Iowa Democratic caucuses have been reported. Hereâs the latest, as of 12:00 a.m. EST with 71% of precincts reporting.



Follow our live results: https://t.co/k6IhIKGG2Y pic.twitter.com/h78MyBwQq9 — The New York Times (@nytimes) February 5, 2020

Как писал NEWS.ru, для Демпартии США первые собрания партийных активистов обернулись скандалом из-за проблем с подсчётом голосов — причиной стал сбой в мобильном приложении. Президент Штатов Дональд Трамп назвал кокусы демократов «настоящей катастрофой». При этом сам действующий лидер США одержал уверенную победу на кокусах Республиканской партии в Айове. Свои голоса Трампу отдали 97% избирателей-республиканцев.