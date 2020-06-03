Демонстранты встали на колени в память о Флойде у Белого дома

https://static.news.ru/photo/5cbd7f94-a5f4-11ea-a79f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Участники протестов против полицейского произвола провели минуту молчания в память о Джордже Флойде, стоя на коленях. Акция прошла на улицах, прилегающих к Белому дому.

Демонстрантов с некоторых пор оттеснили подальше от резиденции президента, чем они остались недовольны, сообщает USA Today.В момент, когда протестующие стояли на коленях, полицейские, перекрывшие подходы к скверу Лафайет, остались стоять.

До этого момента колени вместе с протестующими преклоняли и полицейские, и чиновники. Это стало большим контрастом по сравнению с теми полицейскими, которые пускали в толпы протестующих слезоточивый газ.

Я хотел показать своим людям, что я сними солидарен, — цитирует одного из таких полицейских Washington Post.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подступы к Белому дому в Вашингтоне отгородили тяжёлой техникой. В частности, военные грузовики перекрыли улицу, которая выходит в сквер Лафайет, где уже проходили беспорядки.