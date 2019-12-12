https://static.news.ru/photo/51ddb47e-1cb3-11ea-acac-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Дефицит государственного бюджета США в ноябре составил $208,838 млрд, что на 1,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года ($204,903 млрд). Доходы бюджета за год выросли на 9,3% — до $225,185 млрд, в основном за счёт поступлений от подоходного налога и налога на прибыль компаний.

Расходы повысились на 5,6% и достигли $434,024 млрд против $410,864 млрд в ноябре прошлого года. Это обусловлено ростом затрат на программу медицинского страхования, оборону и поддержку сельского хозяйства, — сообщается на сайте Министерства финансов США.

Объём поступлений в бюджет с начала текущего финансового года (с 1 октября) увеличился на 2,6%, таможенные сборы увеличились на 26%. Затраты тоже поднялись — на 6,5%. Бюджетное управление Конгресса прогнозирует в этом году увеличение дефицита бюджета до $1 трлн и сохранение его в следующие десять лет.

Как писал NEWS.ru, Конгресс США согласовал проект оборонного бюджета на 2020 год. Он составит $738 млрд, увеличившись на $22 млрд по сравнению с прошлым годом. В обнародованной версии документа говорится о создании космических войск США, санкциях против Турции за покупку российских ЗРС С-400 и против компаний, занимающихся прокладкой газопровода «Северный поток — 2». Документ стал плодом компромисса между демократами, которые контролируют нижнюю палату Конгресса, и республиканцами, которые удерживают верхнюю.