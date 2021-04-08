CNN: Военные США отправят боевые корабли в Чёрное море

«Рост активности» России вынудит Соединённые Штаты Америки отправить свои боевые корабли в акваторию Чёрного моря, рассказали журналистам источники в оборонном секторе. Об этом сообщили сотрудники телеканала CNN.
По данным телеканала CNN, Белый дом, отправляя флот в Чёрное море,
По словам собеседников СМИ, операция может начаться в ближайшие несколько недель. Накануне в регионе стартовали учения ВМФ Украины. В результате мероприятий ограничили работу морских портов в Херсоне, Ольвии, Черноморске, Одессе, Южном и Николаеве.
В свою очередь, РФ фиксирует наращивание активности вооружённых сил НАТО на Украине и в Чёрном море в непосредственной близости от российских границ, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения. Кроме этого, на 2021 год запланировано проведение на украинской территории семи совместных учений с различными странами Альянса.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Он отметил, что подобный шаг станет гибельным для самой Украины, но неясно, готов ли будет Киев, понимая это, всё же отдать соответствующий приказ, писал NEWS.ru.
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.