CNN: Военные США отправят боевые корабли в Чёрное море

https://static.news.ru/photo/8af53526-9894-11eb-9922-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/USNavy

«Рост активности» России вынудит Соединённые Штаты Америки отправить свои боевые корабли в акваторию Чёрного моря, рассказали журналистам источники в оборонном секторе. Об этом сообщили сотрудники телеканала CNN.

По данным телеканала CNN, Белый дом, отправляя флот в Чёрное море, хочет послать Кремлю «особый сигнал» и заявить о поддержке Киева. США должны за 14 дней предупредить о намерениях усилить военное присутствие в регионе. Сейчас не ясно, приняли ли в Вашингтоне окончательное решение. В Вашингтоне уже обвинили РФ в «эскалации, агрессии», передвижении войск в Крыму и на восточной границе с Украиной. Штаты призвали Москву объяснить предполагаемые манёвры и заявили о готовности к переговорам.

По словам собеседников СМИ, операция может начаться в ближайшие несколько недель. Накануне в регионе стартовали учения ВМФ Украины. В результате мероприятий ограничили работу морских портов в Херсоне, Ольвии, Черноморске, Одессе, Южном и Николаеве.

В свою очередь, РФ фиксирует наращивание активности вооружённых сил НАТО на Украине и в Чёрном море в непосредственной близости от российских границ, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения. Кроме этого, на 2021 год запланировано проведение на украинской территории семи совместных учений с различными странами Альянса.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Он отметил, что подобный шаг станет гибельным для самой Украины, но неясно, готов ли будет Киев, понимая это, всё же отдать соответствующий приказ, писал NEWS.ru.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.