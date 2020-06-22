США

Церемонию премии «Золотой глобус» перенесли на 28 февраля 2021 года

20:12, 22 июня 2020
Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Организаторы церемонии вручения премии «Золотой глобус» сообщили о том, что мероприятие будет перенесено на 28 февраля 2021 года. Ежегодно оно проходит в начале января. Причиной для такого решения стала пандемия коронавируса в мире.

Церемонию будут транслировать по телеканалу NBC с пяти до восьми часов вечера. Её ведущими выступят актрисы Тина Фей и Эми Полер. На премию «Золотой глобус» в этом году смогут претендовать фильмы, которые впервые будут показаны прямо на награждении. Такое решение также было принято из-за пандемии коронавируса, так как большинство кинотеатров не работали в этом году.

За организацию церемонии будут отвечать Dick Clark Productions и The Hollywood Reporter.

Ранее NEWS.ru информировал, что церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года. Период отбора работ был продлён до 28 февраля 2021 года.

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