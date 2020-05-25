Бывшие сотрудники Илона Маска создадут «убийцу Tesla»

Американский производитель электрокаров Lucid Motors, которого наряду с другими крупными игроками отрасли называют «убийцей Tesla», построил завод в пустыне штата Аризона на площади в 6,7 га. Первые электрокары модели Lucid Air должны сойти с его конвейера до конца года, их стоимость составит порядка $100 тыс.
Как
Как писал NEWS.ru, американский предприниматель, глава компании Tesla Илон Маск принял решение о возобновлении производства электрокаров в Калифорнии, несмотря на запрет властей. Об этом он сообщил в своём Twitter. При этом Маск попросил арестовать только его в случае, если кого-то будут арестовывать из-за этого решения. Он подчеркнул, что сам будет находиться на заводе. Кроме того, Маск заявил, что власти Калифорнии уже одобрили открытие остальных автокомпаний по всей стране, но Tesla по какой-то причине выделили отдельно.
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