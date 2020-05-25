Бывшие сотрудники Илона Маска создадут «убийцу Tesla»

https://static.news.ru/photo/60623dbc-9e95-11ea-b2f0-fa163e074e61_660.jpg Электрокар Lucid Air Фото: Ferrari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский производитель электрокаров Lucid Motors, которого наряду с другими крупными игроками отрасли называют «убийцей Tesla», построил завод в пустыне штата Аризона на площади в 6,7 га. Первые электрокары модели Lucid Air должны сойти с его конвейера до конца года, их стоимость составит порядка $100 тыс.

Как пишет Bloomberg, саудовский инвестиционный фонд (PIF) вложил в американский стартап $1 млрд. Строительные работы на фабрике уже полностью завершены, в настоящее время идёт монтаж оборудования. Пост гендиректора в этой компании занимает экс-главный инженер Tesla Model S Питер Роулинсон, а вице-президент Lucid Motors — Питер Хоххолдингер — ранее занимал пост вице-президента по производству на заводе Tesla в Калифорнии. Lucid Motors планируют производить до 380 тыс. электромобилей в год, тогда как калифорнийский завод Маска в 2019 году доставил покупателям 367,5 тыс. электрокаров.

Как писал NEWS.ru, американский предприниматель, глава компании Tesla Илон Маск принял решение о возобновлении производства электрокаров в Калифорнии, несмотря на запрет властей. Об этом он сообщил в своём Twitter. При этом Маск попросил арестовать только его в случае, если кого-то будут арестовывать из-за этого решения. Он подчеркнул, что сам будет находиться на заводе. Кроме того, Маск заявил, что власти Калифорнии уже одобрили открытие остальных автокомпаний по всей стране, но Tesla по какой-то причине выделили отдельно.