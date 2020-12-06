Блогер из США обнаружила у себя COVID-19 в прямом эфире

https://static.news.ru/photo/cec64094-378a-11eb-8446-fa163e074e61_660.jpg Фото: mcfluflu/vk.com

Американский блогер Мэрин Шорт во время прямой трансляции в TikTok заметила у себя симптомы коронавируса.

В этот момент 19-летняя американка вела онлайн-трансляцию из известной сети кофеен, где тестировала кофе. Девушка решила добавить в напиток ванильный и карамельный сиропы, взбитые сливки.

Однако, попробовав получившийся кофе, девушка с удивлением заметила, что не чувствует его вкус. В итоге у неё началась паника из-за опасений заражения COVID-19.

Видео блогера стало вирусным и набрало около 700 тысяч лайков. После Шорт успокоила подписчиков, сообщив, что её тес на коронавирус оказался отрицательным.

Ранее NEWS.ru писал, что американская блогер Алексис Шарки найдена мёртвой на дороге в Хьюстоне, Западный Техас. По словам матери девушки, туда она переехала к своему будущему мужу Тому Шарки. В городе пара поселилась в январе. 28 ноября супруг проинформировал полицию об исчезновении Алексис, после чего позвонил с тревожными новостями её матери.