Белый дом выставил на продажу коллекционную монету с портретом Зеленского

Официальный магазин Белого дома выставил на продажу коллекционную монету с изображением украинского лидера Владимира Зеленского. На ней помещён портрет президента республики во время его обращения в видеоформате к конгрессу США от 7 марта 2022 года, следует из заявления, опубликованного на сайте администрации Белого дома.

Это был удивительно прямой призыв к действию от лидера военного времени, доказывающий, что помощь Украине была моральным императивом для страны, которая позиционировала себя как маяк свободы и демократии для всего мира, — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Коллекционная монета с изображением украинского лидера Владимира Зеленского The White House Gift Shop

Монета является 32-й в серии «Исторические моменты коллекции монет американского президентства». С одной стороны на ней будут изображены портреты Зеленского и президента США Джо Байдена на фоне американского флага и надписи «We stand united» («Мы едины»), с другой стороны — фотография украинского лидера и его цитата о Байдене «Leader of the world — the leader of peace» («Мировой лидер — это лидер мира»)

Будущий предмет коллекций поместят в бархатный презентационный футляр с внешней коробкой из двух частей и золотой президентской печатью. Монету выпустят тиражом 2500 тысячи экземпляров.