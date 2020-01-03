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Администрация президента Соединённых Штатов подготовила веские основания, которые позволили главе государства Дональду Трампу отдать приказ о ракетном ударе в Багдаде без получения одобрения от Конгресса.

Об этом журналистам CNN рассказал источник в Белом доме.

Юристы администрации проконсультировались со специалистами по нацбезопасности. Они пришли к выводу, что американский лидер имеет право на соответствующий приказ из соображений самообороны.

По данным другого информатора, законность таких действий подтвердили три независимых юриста, один из которых работает в Минобороны. Они руководствовались данными о том, что убитый в Иране генерал Касем Сулеймани собирался совершить атаки на американских военных и мирных граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.