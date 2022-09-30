Байден заявил о готовности защищать территорию НАТО

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Президент США Джо Байден

США намерены вместе с союзниками защищать территорию НАТО, сообщил американский лидер Джо Байден, передает ТАСС. Он также отметил, что Соединенные Штаты продолжат в отношении Украины двигаться тем же курсом, что и прежде.

США намерены двигаться нынешним курсом в отношении Украины и готовы защищать вместе с союзниками территорию НАТО, — сказал Байден.

Ранее американский лидер отметил, что США продолжат признавать Украину в прежних границах. Он также заверил, что Вашингтон поддержит усилия Киева, направленные на возвращение территорий, и «привлечет Россию к ответственности».

Байден призвал мировое сообщество не признавать вхождение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Он также заверил, что США продолжат оказывать Киеву военную помощь, поставляя ВСУ боевую технику и оружие.

Сегодня днем Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы субъектов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.