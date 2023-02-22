Байден рассказал, кто виновен в крушении поезда с ядовитыми химикатами Байден косвенно обвинил Трампа в крушении поезда с ядовитыми химикатами

Фото: IMAGO/mpi34/Global Look Press

Авария в штате Огайо

Прошлые американские президенты и железнодорожные компании виновны в крупной аварии в штате Огайо, которая повлекла за собой возгорание опасных химикатов, заявил действующий глава государства Джо Байден. ЧП произошло 3 февраля. В итоге с рельсов сошли десятки вагонов с токсичными химвеществами. Из них 14 были наполнены винилхлоридом. Байден указал на виновных в аварии на странице в социальной сети.

В течение многих лет избранные должностные лица, включая прошлую администрацию, ограничивали возможности внедрять и усиливать меры безопасности на железнодорожном транспорте, — написал президент.

По его словам, железнодорожные компании расходуют миллионы долларов на то, чтобы «противодействовать здравому смыслу правил безопасности». Президент добавил, что уже поговорил с местными чиновниками и заявил, что федеральные власти готовы содействовать в ликвидации последствий произошедшего.

Ранее Джо Байден выразил сожаление по поводу решения России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). Об этом сообщил в своем Twitter журналист телеканала CBS из пресс-пула Эд О’Кифи.

Американский лидер назвал указанный шаг Москвы «большой ошибкой».