Байден пригрозил нефтяным компаниям высоким налогом на сверхдоходы

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Джо Байден выступил с заявлением о рекордных доходах американских нефтяных компаний на фоне общего энергокризиса. Он сейчас вместе с конгрессом прорабатывает вопрос о введении ограничений и повышения налогов для тех компаний, которые отказываются снижать цены на топливо в стране, заявил глава государства перед журналистами в Белом доме.

По словам Байдена, нефтяная промышленность не выполнила свои обязательства «инвестировать в Америку» и поддерживать американский народ.

Одна за другой крупнейшие нефтяные компании отчитались о рекордной прибыли, и это не просто честное вознаграждение за работу, которую они делают, <...> это насколько высокие прибыли, что в это трудно поверить, — возмутился американский президент.

Свои сверхприбыли компании отправляют акционерам, отметил хозяин Белого дома, и вместо того, чтобы наращивать мощности, эти компании занимаются обратным выкупом своих акций. И поскольку они не хотят наращивать производство, то «будут платить более высокий налог» на сверхприбыль.

Моя команда будет работать с Конгрессом, чтобы рассмотреть варианты [дальнейших действий], которые нам доступны, — заявил Байден.

Рекордные прибыли американских нефтяных компаний президент связывает с ситуацией на Украине. По его словам, только за последние полгода шесть крупнейших компаний получили $100 млрд доходов — и это меньше, чем за 200 дней. Глава государства назвал их «возмутительными».

Нефтяные компании получили рекордные прибыли не из-за того, что они сделали что-то новое или инновационное. Их прибыль — это прибыль от войны, — сообщил американский лидер.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила в качестве борьбы с ростом цен на коммунальные услуги временно изымать сверхприбыль у нефтяных, газовых и угольных компаний, чьи доходы в 2022 году выросли более чем на 20% по сравнению со средним показателем за три минувших года. Страны Европы ожидают привлечь €140 млрд «солидарных взносов», которые распределят между потребителями для снижения цен на электричество.