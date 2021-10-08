Байден поздравил главного редактора «Новой газеты» с Нобелевской премией

Президент США Джо Байден поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу с присуждением Нобелевской премии мира 2021 года. В письме, опубликованном на сайте Белого дома, американский лидер отметил, что работники СМИ, отстаивая принципы свободной прессы, нередко сталкиваются с угрозами, судебными исками и смертью коллег.

Как и многие журналисты по всему миру, Ресса и Муратов <...> работали над тем, чтобы пресекать злоупотребления властью, разоблачать коррупцию и требовать прозрачности. Они упорно создавали независимые средства массовой информации и защищали их от сил, которые добиваются их молчания, — говорится в поздравлении.

Байден поблагодарил Нобелевский комитет за то, что он отметил «невероятную работу» Рессы и Муратова, а также привлёк больше внимания к возрастанию давления на журналистов, свободную прессу и свободу слова в мире.

Муратов стал третьим россиянином после правозащитника Андрея Сахарова и экс-президента СССР Михаила Горбачёва, получившим Нобелевскую премию мира. Он посвятил награду погибшим коллегам и друзьям, а также заявил, что часть премии передаст российским независимым СМИ.

Ранее зампред чеченского правительства Джамбулат Умаров заявил, что главный редактор Муратов получил Нобелевскую премию мира «за предательство, демагогию и просто откровенную клевету».