Байден назвал справедливым вердикт по делу об убийстве Флойда

https://static.news.ru/photo/a5bca748-a232-11eb-8be0-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что вердикт по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда является справедливым. Своё мнение хозяин Белого дома высказал в телефонном разговоре с братом Флойда.

Позже, выступая перед прессой, Байден назвал решение присяжных в суде Миннеаполиса важным шагом вперёд, сообщает РИА Новости.

Это может стать гигантским шагом вперёд к справедливости в Америке, — подчеркнул американский президент.

Он также назвал инцидент с Флойдом «убийством среди бела дня» и призвал к реформе полиции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда по всем трём пунктам обвинения. Шовин, которому грозит до 40 лет тюрьмы, воспринял единогласный вердикт присяжных без эмоций. Меру наказания ему определит судья. Оглашение приговора может состояться через два месяца.