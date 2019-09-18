https://static.news.ru/photo/766088e4-d9d8-11e9-938c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tony Aiello/Twitter

Неизвестный мужчина, управляя легковым автомобилем, протаранил вход в вестибюль башни Trump Plaza, после чего вышел из машины и молча сел на диван в лобби.

По данным телеканала CBS News, инцидент произошёл в городе Нью-Рошелл, расположенном в 26 километрах от Нью-Йорка.

Workers at Trump Plaza New Rochelle say after car plowed into lobby, make driver got out and took a seat on a sofa. Said nothing. Several injuries but none are life threatening. pic.twitter.com/kJz1FRy5ra — Tony Aiello (@AielloTV) 18 сентября 2019 г.

В результате водитель автомобиля получил незначительные травмы. Кроме того, пострадал человек, который во время происшествия находился в вестибюле здания, пишет Life .

Полиция города пришла к выводу, что авария произошла случайно, водитель действовал непреднамеренно.

Ранее News.ru писал о том, что автомобиль врезался в стену Hotel on Smirnovskaya на юго-востоке Москвы. Транспортное средство марки Volkswagen принадлежит одной из каршеринговых компаний Москвы. Пострадавших, по предварительным данным, нет.