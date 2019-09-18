Фото: Tony Aiello/Twitter

Неизвестный мужчина, управляя легковым автомобилем, протаранил вход в вестибюль башни Trump Plaza, после чего вышел из машины и молча сел на диван в лобби.

По данным телеканала CBS News, инцидент произошёл в городе Нью-Рошелл, расположенном в 26 километрах от Нью-Йорка.

В результате водитель автомобиля получил незначительные травмы. Кроме того, пострадал человек, который во время происшествия находился в вестибюле здания, пишет Life.

Полиция города пришла к выводу, что авария произошла случайно, водитель действовал непреднамеренно.

Ранее News.ru писал о том, что автомобиль врезался в стену Hotel on Smirnovskaya на юго-востоке Москвы. Транспортное средство марки Volkswagen принадлежит одной из каршеринговых компаний Москвы. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

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