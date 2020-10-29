Американские избиратели не интересуются Китаем и Россией

https://static.news.ru/photo/98e8febc-1a93-11eb-ad87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Donald Trump/via Globallookpress.com

Внешнеполитическая проблематика стала одним из краеугольных камней предвыборной борьбы в Соединённых Штатах. Однако ставка кандидатов в президенты на обвинения в адрес Китая, России или каких-либо других зарубежных игроков не является ключевым фактором для победы: избиратели в США в массе своей не интересуются международной повесткой.

Как отметил в разговоре с NEWS.ru американский политик Алек Брук-Красный, до нынешних выборов местный электорат в целом был достаточно аполитичен: зачастую люди не знают даже тех, кто занимается управлением в их городе или округе.

Активность избирателей подстегнула, в первую очередь, пандемия, высветившая роль властей в жизни общества. Однако это сказалось лишь на том, что американцы стали больше интересоваться внутренней политикой страны.

Конечно, некоторые люди искренне верят во вмешательство российских или китайских спецлужб, но это логично — РФ и КНР было бы странно пройти мимо возможности оказать влияние на ситуацию в США, тогда бы их просто перестали уважать. Но массового интереса к международным проблемам у американцев нет, — заявил Брук-Красный.

Тем не менее пока кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден регулярно пытаются представить один другого в качестве своего рода «агентов влияния»: Кремля, Пекина или иных сил.

Полная версия интервью с Алеком Брук-Красным опубликована на сайте NEWS.ru.