Американские медики развеяли мифы о завтраке

Американские медики развеяли популярные мифы о завтраке и дали советы по выбору продуктов, которые помогут сделать первый за день приём пищи не только питательным, но и полезным.
В интервью изданию
На завтрак доктор медицинских наук Уильям В. Ли советует выбирать фрукты, йогурт, яйца фермерских кур. Не рекомендуется налегать на мясные полуфабрикаты — сосиски, колбасу, бекон.
Врач-нутрициолог Ума Найду также отметила, что в случае, если человек не завтракает, он гораздо вернее выберет на обед фастфуд или бутерброд, а не полезную пищу.
Также не рекомендуется есть на завтрак сладкие блюда — пончики, булочки, хлопья. Регулярное употребление углеводов на голодный желудок ведёт к возникновению сахарного диабета второго типа и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, это может спровоцировать депрессии и тревожные расстройства.
Ранее руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения Анна Коршунова дала рекомендации, как не допустить возникновения ожирения у детей. Об этом писал NEWS.ru.