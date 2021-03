Американские медики развеяли мифы о завтраке

https://static.news.ru/photo/9d4d9d28-2f5c-11ea-b9af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Американские медики развеяли популярные мифы о завтраке и дали советы по выбору продуктов, которые помогут сделать первый за день приём пищи не только питательным, но и полезным.

В интервью изданию Eat This, Not That! врачи рассказали, что завтрак является важным приёмом пищи и его, вопреки распространённому в последнее время мнению, не следует пропускать. Иначе метаболизм человека замедляется, в течение дня он переедает и это ведёт к увеличению веса.

На завтрак доктор медицинских наук Уильям В. Ли советует выбирать фрукты, йогурт, яйца фермерских кур. Не рекомендуется налегать на мясные полуфабрикаты — сосиски, колбасу, бекон.

Врач-нутрициолог Ума Найду также отметила, что в случае, если человек не завтракает, он гораздо вернее выберет на обед фастфуд или бутерброд, а не полезную пищу.

Также не рекомендуется есть на завтрак сладкие блюда — пончики, булочки, хлопья. Регулярное употребление углеводов на голодный желудок ведёт к возникновению сахарного диабета второго типа и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, это может спровоцировать депрессии и тревожные расстройства.

