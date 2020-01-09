https://static.news.ru/photo/6224c3ec-3386-11ea-93d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cindy Yamanaka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Большинство американцев считает, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани делает Соединённые Штаты менее безопасными. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса издания USA TODAY и исследовательской компании Ipsos.

55% опрошенных высказались за то, что с гибелью иранца США стали не столь безопасны, из них 28% заявили, что Америка «гораздо менее безопасна» из-за военной операции Штатов, уточняется в статье на сайте газеты.

Poll: 55 percent of Americans say killing of Soleimani makes US less safe https://t.co/2QzXasH5uV pic.twitter.com/77bs7dj9Cx — The Hill (@thehill) January 10, 2020

Лишь 24% американцев считает, что с уничтожением Сулеймани США стали более безопасны. При этом 42% от числа всех опрошенных поддерживают решение президента Дональда Трампа о нанесении авиаудара вблизи аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб генерал.

В опросе, который проводился 7 и 8 января, приняли участие 1005 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство жителей Соединённых Штатов не одобряет политику президента США Дональда Трампа в отношении Ирана.