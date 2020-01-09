Большинство американцев считает, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани делает Соединённые Штаты менее безопасными. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса издания USA TODAY и исследовательской компании Ipsos.
55% опрошенных высказались за то, что с гибелью иранца США стали не столь безопасны, из них 28% заявили, что Америка «гораздо менее безопасна» из-за военной операции Штатов, уточняется в статье на сайте газеты.
Лишь 24% американцев считает, что с уничтожением Сулеймани США стали более безопасны. При этом 42% от числа всех опрошенных поддерживают решение президента Дональда Трампа о нанесении авиаудара вблизи аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб генерал.
В опросе, который проводился 7 и 8 января, приняли участие 1005 человек.