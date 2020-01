55% опрошенных высказались за то, что с гибелью иранца США стали не столь безопасны, из них 28% заявили, что Америка «гораздо менее безопасна» из-за военной операции Штатов, уточняется в статье на сайте газеты.

Poll: 55 percent of Americans say killing of Soleimani makes US less safe https://t.co/2QzXasH5uV pic.twitter.com/77bs7dj9Cx