Юрия Соломина выпишут из больницы в ближайшие дни

Народного артиста СССР и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина планируют выписать из больницы уже на этой неделе.

Как рассказала ТАСС директор театра Тамара Михайлова, артист уже получил отрицательный тест на коронавирус и чувствует себя хорошо.

Ожидаем, что завтра-послезавтра его выпишут, и надеемся увидеть его в театре, — сказала она.

Ранее сообщалось, что несмотря на госпитализацию Юрий Соломин решил не отменять премьеру своей новой постановки «Буратино». В больнице он постоянно находился на связи с постановочной командой и по видеосвязи наблюдал за репетициями.

Как писал NEWS.ru, худрук Малого театра Юрий Соломин был госпитализирован с диагнозом COVID-19 16 февраля.

Соломин родился в 1935 году, сейчас ему 85 лет. Он занял пост художественного руководителя Малого театра, в котором проработал практически всю свою театральную карьеру, в 1988 году.

Накануне врачи приняли решение выписать из стационара актёра Михаила Боярского. 71-летний актёр чувствует себя прекрасно. Народный артист РСФСР попал в больницу во вторник с высокой температурой и слабостью. Врачи сразу же сделали Боярскому тест на коронавирус, и он дал отрицательный результат. При этом десять дней назад актёр сделал прививку от COVID-19. Между тем в стационаре Михаилу Сергеевичу поставили предварительный диагноз — «неуточнённая пневмония».