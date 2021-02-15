Михаила Боярского госпитализировали

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского экстренно госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга. Скорую помощь накануне вызвала его супруга Лариса Луппиан.
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Вчера почувствовал себя плохо и я перестраховалась, вызвала скорую. Теперь звонит и проклинает меня, что вызвала скорую, — пояснила Луппиан.
Как писал NEWS.ru, в этот же день с диагнозом COVID-19 был госпитализирован худрук Малого театра Юрий Соломин. Болезнь проходит не в тяжёлой форме, сообщила директор театра Тамара Михайлова.
Ранее разработчики приложения COVID Symptom Study, собирающего информацию о течении коронавируса, назвали два симптома, после которых обычно возникает необходимость в госпитализации. По словам авторов исследования Клэр Стивс и Тима Спектора, продолжающаяся лихорадка и потеря аппетита — когда человек буквально отказывается от приёма пищи — являются серьёзными предвестниками того, что пациенту придётся проходить лечение в стационаре.