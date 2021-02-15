Михаила Боярского госпитализировали

https://static.news.ru/photo/3e5df0fa-7039-11eb-8074-96000091f725_660.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press Фото: Михаил Боярский

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского экстренно госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга. Скорую помощь накануне вызвала его супруга Лариса Луппиан.

Как сообщает Пятый канал, по предварительным данным у Боярского диагностирована неуточнённая пневмония. Экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат. Уточняется, что десять дней назад Боярский прошёл вакцинацию от COVID-19.

Вчера почувствовал себя плохо и я перестраховалась, вызвала скорую. Теперь звонит и проклинает меня, что вызвала скорую, — пояснила Луппиан.

Как писал NEWS.ru, в этот же день с диагнозом COVID-19 был госпитализирован худрук Малого театра Юрий Соломин. Болезнь проходит не в тяжёлой форме, сообщила директор театра Тамара Михайлова.

Ранее разработчики приложения COVID Symptom Study, собирающего информацию о течении коронавируса, назвали два симптома, после которых обычно возникает необходимость в госпитализации. По словам авторов исследования Клэр Стивс и Тима Спектора, продолжающаяся лихорадка и потеря аппетита — когда человек буквально отказывается от приёма пищи — являются серьёзными предвестниками того, что пациенту придётся проходить лечение в стационаре.