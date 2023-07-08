В Мариинском театре пояснили, с чем связан «Месяц Вагнера» Мариинский театр: концертная программа «Месяц Рихарда Вагнера» не связана с ЧВК

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Мариинский театр

В Мариинском театре заявили изданию «Подъем», что концертная программа «Месяц Рихарда Вагнера» никак не связана с одноименной ЧВК. Администрация пояснила, что речь идет о праздновании 210-летия со дня рождения великого немецкого композитора. Готовилось мероприятие последние несколько месяцев, а анонсы появились еще в мае.

Начав чествовать Рихарда Вагнера еще в мае, Мариинский театр запланировал торжественно закрыть юбилейный, 240-й сезон, вместе с именем великого композитора, представив серию его разнообразных сочинений, — пояснили в театре.

Ранее в Мариинском театре женщина распылила перцовый баллончик, когда у нее попытались отнять телефон. Зрители были возмущены тем, что женщина снимает выступление на видео, хотя, как оказалось, у той было плохое зрение и она просто смотрела за происходящим на сцене через камеры телефона. Спектакль экстренно остановили. 45-летнюю москвичку и ее дочь доставили в отдел полиции.

Балерина из Мариинского театра Оксана Скорик высказала свое удивление по поводу инцидента. По ее словам, она не понимает, как такое могло случиться в культурной столице.