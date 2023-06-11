Балерина Мариинки рассказала, что ее удивило в инциденте с распылением газа Балерина Мариинки Скорик заявила, что ее удивил инцидент с распылением перцового газа

Фото: mariinsky.ru

Балерина из Мариинского театра Оксана Скорик высказала своё удивление по поводу инцидента, когда во время представления одна из зрительниц воспользовалась перцовым баллончиком, пишет 78.ru. По ее словам, она не понимает, как такое могло случиться в культурной столице.

Мы люди достаточно закаленные, готовы к любым обстоятельствам, поэтому мне было неприятно, да, но на выступление это не повлияло, — заявила Скорик.

По ее словам, для артистов на сцене основной проблемой стали испарения газа, которые распространились по сцене после включения вентиляции. Это вынудило балерин выйти в гримёрные комнаты. В то же время балерина подчеркнула, что не держит зла на зрительницу, из-за которой все это произошло. Скорик считает, что у нее мог произойти нервный срыв.

Напомним, что инцидент произошел из-за того, что ряд зрителей попытались отобрать у женщины мобильный телефон. Они были возмущены тем, что женщина снимает выступление на видео, хотя, как оказалось, у той было плохое зрение и она просто смотрела за происходящим на сцене через камеры телефонов. Тем не менее, когда у нее попытались забрать смартфон, женщина воспользовалась перцовым баллончиком. Спектакль экстренно остановили. 45-летнюю москвичку и ее дочь доставили в отдел полиции,