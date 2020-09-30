Тарханова заняла место Муцениеце в спектакле с Прилучным

https://static.news.ru/photo/b2c8a340-03e7-11eb-b857-fa163e074e61_660.jpg Глафира Тарханова Фото: vk.com/glafira_tarhanova

В постановке «Авантюристы поневоле» вместо отказавшейся из-за тотальной занятости актрисы Агаты Муцениеце её роль сыграет звезда российских сериалов Глафира Тарханова.

Летом Агата рассказала, что не сможет участвовать в спектакле из-за того, что с ней не согласовали график. При этом в «Авантюристах» играет и её бывший муж Павел Прилучный. После этого ей начали искать замену и отдали роль Тархановой.

При этом даже после того, как замена для Муцениеце нашлась, её имя долго не убирали с афиш в надежде на решение конфликта с Агатой.

1 октября на афише появилось имя Тархановой, которая на фото как две капли воды похожа на бывшую жену Прилучного.

Завтра в первый раз буду участвовать. Волнительно! — приводит комментарий Тархановой StarHit.

Как к этому отнеслась Агата, пока неизвестно, однако поводов для ревности из-за экс-супруга у неё нет. Дело в том, что Глафира — мать четверых детей, которых воспитывает вместе с мужем, актёром Алексеем Фаддеевым.

«Авантюристов поневоле» покажут на сцене «Театриума на Серпуховке», на неё Тарханова уже выходила в антрепризе «Страсть». При этом родным для актрисы является «Сатирикон».

Совсем другая ситуация складывается с одинокой звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович, которая, по слухам, соблазнила Прилучного как раз после совместной игры в спектакле «Косметика врага». Драма повествует о тяжёлых судьбах героев, где главную роль сыграл Прилучный. В спектакле он исполнил роль городского сумасшедшего. Зрители были потрясены теми настоящими эмоциями и бурной страстью, которые продемонстрировали на сцене влюблённые актёры.

Как писал NEWS.ru, ранее Прилучный опубликовал кадры из четырёхэтажного особняка, в котором живёт с Карпович. На смене места жительства настояла именно новая подружка актёра, она же, по слухам, потребовала Прилучного выставить на торги бывший особняк.