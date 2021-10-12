«Пофигизм и разгильдяйство»: почему гибнут актёры в Большом театре

Руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино, преподаватель предмета «Охрана труда» в Московском государственном институте культуры (МГИК) Денис Кирис в беседе с NEWS.ru дал свою свою оценку инцидента в Большом театре, где упавшая декорация насмерть придавила артиста мимического ансамбля Евгения Кулеша. Эксперт назвал трагедию неслучайной и напомнил, что похожий эпизод уже случался на сцене главного театра страны. Кирис не верит в версию о вине в трагедии самого погибшего артиста.

Эксперт по охране труда признал, что травмы и даже гибель людей на съёмках в кино и во время театральных спектаклей происходят нередко. По словам Дениса Кириса, «техника безопасности на сцене написана кровью погибших людей и должна соблюдаться неукоснительно».

Соблюдалась ли техника безопасности в данном случае? На мой взгляд, нет, если погиб человек. Молодой 38-летний мужчина поехал на работу в театр и живым не вернулся. Вопиюще! Конечно, проще всего сейчас обвинить погибшего, который не может ничего сказать в своё оправдание, — заявил эксперт.

Руководитель профсоюза актёров театра и кино считает, что на месте погибшего артиста рядом с потенциально опасной конструкцией мог оказаться любой сотрудник театра, который «пошёл не в ту сторону, замечтался, заигрался». Он объяснил: за безопасность в театре отвечают режиссёр-постановщик и его помощники, инженер по охране труда, заведующий постановочной частью.

В их обязанности входит в том числе понимать и просчитывать все возможные риски. Если опускается огромная многотонная декорация, значит, сцена в данный момент должна быть пуста. Как это происходит в некоторых других театрах? Декорации меняют при опущенном занавесе и пустой сцене, а для зрителей на это время включают музыку. И во время движения едущих либо опускающихся больших декораций кто-то обязательно следит, чтобы в этом опасном квадрате в тот момент не находилось людей, — подчёркивает Кирис.

Инцидент в Большом театре Прокуратура города Москвы

Сейчас прокуратура Москвы проводит проверку по факту смерти артиста в Большом театре. Денис Кирис призывает правоохранительные органы провести самое тщательное расследование обстоятельств гибели актёра, на голову которого опустилась декорация. Иначе трагедия, по его мнению, может повториться. Опасения Кириса разделяет и Николай Цискаридзе, который прослужил в Большом свыше 20 лет и также отметил проблемы с безопасностью в театре.

Инцидент в Большом я не считаю несчастным случаем. Это, по-моему, разгильдяйство и пофигизм. По чьей вине была допущена трагедия, надеюсь, разберутся следователи. Но я категорически не согласен с тем, когда виноватым сразу делают «невнимательного» погибшего артиста. Это, я считаю, предвзятое мнение, которое не является объективной оценкой ситуации, — отметил Кирис.

Он напомнил, что в Большом театре несколько лет назад уже происходила похожая трагедия. На Новой сцене театра погиб скрипач Виктор Седов. Музыкант, как сообщалось , проходил мимо оркестровой ямы, не заметил её и упал в большой высоты. Мужчина разбился насмерть.

Руководство театра обязано было сделать выводы. Однако история повторилась, — констатировал Денис Кирис.

Руководитель профсоюза актёров театра и кино призвал Роструд (Федеральная служба по труду и занятости. — NEWS.ru), Министерство культуры и другие ответственные ведомства провести внеочередные проверки соблюдения правил безопасности в театрах в связи с гибелью артиста на главной сцене страны.