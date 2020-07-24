Мариинский театр отправится на гастроли в Италию с 27 июля

Труппа Государственного академического Мариинского театра отправится на гастроли в Италию 27 июля. Это первый за пять месяцев тур коллектива.
Артисты примут участие в двух мероприятиях: фестиваль в Равенне и фестиваль Риккардо и Кристины Мути, коллег директора Мариинки Валерия Гергиева. По его предположению, труппа станет первым коллективом, который выедет куда-либо в тур впервые с тех пор, как в мире начали вводить режим изоляции в связи с пандемией коронавируса,
Нас, я чувствую, по-настоящему ждут, активно звали. Мы надеемся, что выступим и проведём три дня в Италии, наполненные музыкой и музицированием, и будем у друзей, мне кажется очень важным в наше время не только думать о друзьях, а что-то делать вместе, я также надеюсь, что и их появление у нас не заставит себя долго ждать, — сказал артист.
Концерт в Равенне состоится 27 июля, в Равелло — 29 июля.
Мариинский театр оценил убытки в сумму более 1 млрд рублей от пандемии коронавируса. Площадка не работала с середины марта из-за распространения COVID-19, писал NEWS.ru.
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