Мариинский театр отправится на гастроли в Италию с 27 июля

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Российские актрисы Алика Смехова, Алиса Гребенщикова и Ирина Линдт войдут в состав артистов МХАТ им. Горького. Они будут задействованы в премьерном спектакле «Некурортный роман».

Линдт также исполнит главную роль в постановке «Красный Моцарт», сообщает ТАСС. Премьера состоится 17 и 18 сентября. Смехова и Гребенщикова уже имеют опыт сотрудничества с театром. Обе артистки снимались в...