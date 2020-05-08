Мариинский театр ко Дню Победы подготовил серию представлений

Государственный академический Мариинский театр устроет серию показов-посвящений, приуроченных к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
8 мая проходит концерт «Вместе в трудные времена», посвящённый окончанию Второй мировой войны,
Проект создан совместными усилиями музыкантов Мариинского театра, Берлинского Концертхауса, Московской государственной филармонии, — говорится в сообщении.
В День Победы в 14:00 мск можно будет прослушать Сергея Прокофьева — кантату «Александр Невский» и ораторию «Иван Грозный». В 20:00 мск прозвучит Седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича. Её исполнит Симфонический оркестр театра под управлением Валерия Гергиева.
Как писал NEWS.ru, коллектив из 914 музыкантов исполнит произведение Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы» дистанционно. Управлять оркестром будет народный артист СССР Юрий Башмет.
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