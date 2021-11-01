Грымов прокомментировал отмену спектакля с участием Бузовой во МХАТе

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов назвал ожидаемым решением отмену спектакля с участием певицы Ольги Бузовой в Московском Художественном академическом театре (МХАТ) имени Горького. По его словам, так как «Бузова — абсолютно виртуальный персонаж», её подписчики «остаются в соцсетях» и им не нужно переходить в другой мир. Слова Грымова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Люди, которые подписаны на Бузову, они там же и остаются в соцсетях, им не надо в другой мир. Бузова — абсолютно виртуальный персонаж — она там «родилась», в этом виртуальном телевизоре, и продолжила там развивать свои «способности». Я предупреждал, что ничего не будет и это только раскачает ситуацию во МХАТе, нанесёт удар по репутации и по продажам, — высказался Грымов.

По его словам, Бузова и театр — вещи несовместимые, а сам проект был изначально «нежизнеспособным», потому что «не соединяются» запросы и аудитории Бузовой и МХАТа.

Ранее стало известно, что в Московском Художественном академическом театре имени Горького могут навсегда отказаться от приглашения Бузовой в спектакли. Нового генерального директора театра Владимира Кехмана раздражает «всё, что связано с хайпом».