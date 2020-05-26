«Гоголь-центр» собрал для медиков почти 1,6 млн рублей за четыре дня

https://static.news.ru/photo/dec9cef0-9f66-11ea-bf48-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: gogolcenter/instagram.com

Московский театр «Гоголь-центр» смог собрать за четыре дня для врачей почти 1,6 млн рублей. Деньги пойдут в фонд «Живой», который купит средства защиты и расходные материалы для медиков трёх больниц.

«Гоголь-центр» принял участие в акции #ПомогиВрачам, в рамках которой артисты рассказывали истории медработников в соцсетях театра. О результатах мероприятия сообщил режиссёр Кирилл Серебренников.

Оказалось, что врачам очень важно быть услышанными. Было ужасно приятно узнать, что, выходя из «красной зоны», они пересылают монологи артистов друг другу и делятся ими в соцсетях, — сказал драматург.

В акции приняли участие множество артистов, среди которых — Филипп Авдеев, Алексей Агранович, Юлия Ауг, Юрий Борисов, Александр Горчилин, Александр Гудков, Евгения Добровольская и Рома Зверь. Мероприятие #ПомогиВрачам на этом не завершилось, и сейчас к нему подключились театры «Современник» и «Приют комедианта».

Как писал NEWS.ru, московский театр «Практика» запустил проект, в рамках которого зрителям предлагают самим выбирать режиссёров и актёров для постановки спектаклей. Любой желающий сможет проголосовать на YouTube-канале команды.