Театр «Практика» предложит зрителям выбирать актёров для спектаклей

https://static.news.ru/photo/c8be9e42-9b79-11ea-9a4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: praktika_theatre/instagram.com

Московский театр «Практика» запустил проект, в рамках которого зрителям предлагают самим выбирать режиссёров и актёров для постановки спектаклей. Для любой желающий сможет проголосовать на YouTube-канале команды.

К постановке предлагается шесть пьес: первый акт «Гамлета» Уильяма Шекспира, «Три сестры» Антона Чехова, «Пять вечеров» Александра Володина, «Оглянись во гневе» Джон Осборн, «Танец Дели» Ивана Вырыпаева и «Урожай» Павла Пряжко. Об этом говорится в соцсетях театра.

Никаких сложных схем — достаточно будет добавить комментарий под видео режиссёра, которого вы хотели бы видеть в роли постановщика, — название пьесы, и комментарий под видео актёра — с указанием персонажа, на роль которого вы его выбрали, — сообщают организаторы.

Проект получит название «Практика сотворчества». Зрители смогут выбрать среди 28 актёров и 11 режиссёров, в результате чего будет создано три видеопроекта.

Как писал NEWS.ru, актёры ведущих московских театров прочитают стихи Иосифа Бродского на онлайн-концерте, посвящённом 80-летию поэта. В мероприятии примут участие артисты множества театров, среди которых «Практика», «Гоголь-центр», театр им. М.Н. Ермоловой и Школа драматического искусства.