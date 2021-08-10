«Без работы это смерть»: Немоляева защитила затравленную Алентову

Советская и российская актриса Светлана Немоляева защитила коллегу Веру Алентову, которую затравили в соцсетях за намерение вернуться на сцену в короткие сроки после смерти мужа Владимира Меньшова. В беседе с NEWS.ru Немоляева призвала посторонних не вмешиваться в жизнь Алентовой.

Я считаю, что это личное дело Веры. Она пережила трагедию, драму. И человек так спасается. Она возвращается на сцену, чтобы спасти себя от переживаний, как я по себе знаю (муж Светланы Немоляевой, народный артист РСФСР Александр Лазарев, скончался в 2011 году. — NEWS.ru). Это можно сделать с помощью работы и поддержки семьи: детей и внуков, — отметила актриса.

По словам Немоляевой, сцена может вылечить Алентову. При этом, как подчёркивает артистка, посторонним людям не должно быть дела до её решения вернуться к работе. Немоляева призвала всех «заниматься своей семьёй и своей жизнью».

Почему нужно её осуждать или не осуждать? Это нехорошее занятие, с моей точки зрения. А с точки зрения Веры: чтобы как-то выжить и пережить эту историю, пережить своё одиночество, работа просто необходима. Без работы это смерть! — считает она.

Ранее стало известно, что народная артистка Вера Алентова решила вернуться на сцену. 11 и 12 августа спектакли «Семейка Краузе» и «Ложные признания» с участием актрисы откроют новый, 72-й сезон театра им. Пушкина. Это будет её первый выход на сцену после смерти супруга, кинорежиссёра Владимира Меньшова, который скончался 5 июля. Его похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище 8 июля.

При этом поклонники посчитали, что Алентовой рано возвращаться к работе. Артистку осудили в соцсетях, заявив, что ей необходимо соблюдать нормы приличия и держать траур как минимум в течение 40 дней после смерти мужа.