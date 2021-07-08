Похороны Владимира Меньшова в Москве: онлайн-трансляция

Сегодня, 8 июля, коллеги, друзья, поклонники и близкие Владимира Меньшова прощаются с великим кинорежиссёром. Он скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Гражданская панихида проходит в Большом зале Центрального дома кинематографистов, затем запланировано отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе, похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище в Москве. NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию прощания и похорон режиссёра.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам Владимир Меньшов известен как режиссёр любимых зрителями фильмов: «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Розыгрыш». Владимир Валентинович был членом Союза кинематографистов РФ, лауреатом множества премий, среди которых «Оскар» и Госпремия СССР.

Его супруга, народная артистка РФ Вера Алентова, была госпитализирована в московскую больницу с коронавирусом 28 июня. Тогда 79-летняя жена Меньшова сразу попала в реанимацию, но через несколько дней её перевели в обычную палату. Накануне похорон отца дочь Меньшова Юлия сообщила, что Веру Алентову выписали из больницы.

Юлия Меньшова, Вера Алентова Сергей Булкин/NEWS.ru

16:40 Вера Алентова, Юлия Меньшова, Игорь Гордин, внуки Владимира Меньшова, Андрей и Таисия, подошли к могиле режиссёра, положили цветы, поблагодарили друзей, поклонников Владимира Валентиновича, сотрудников кладбища. И также вместе, всей семьёй покинули территорию Новодевичьего.

16:32 Рабочие Новодевичьего кладбища закопали могилу Владимира Меньшова, разровняли землю и установили крест.

На могиле Меньшова установили деревянный крест Дарья Кучерявых/NEWS.ru

16:18 Сотрудники кладбища приступили к погребению. Вера Алентова в этот момент начала заметно нервничать. Увидев, что матери требуется поддержка, Юлия подвинула свой стул ближе, что-то тихо сказала ей и показала рукой на небо. Алентова только кивнула в ответ. Дочь накрыла руки матери своими ладонями и, утешая, погладила её по колену.

Юлия Меньшова поддерживала мать на похоронах отца Дарья Кучерявых/NEWS.ru

16:10 Служители кладбища открыли крышку гроба с телом Владимира Меньшова, и первой из близких проститься с ним подошла дочь Юлия Меньшова. Она достала из кармана небольшой пакет. Внутри оказалось сыпучее вещество, которое Юлия высыпала на гроб.

Дарья Кучерявых/NEWS.ru

После Юлии Меньшовой с Владимиром Меньшовым простились её муж Игорь Гордин и дети — Андрей и Таисия. Вдова режиссёра пропустила их вперёд и подошла к гробу последней из близких. Затем Вера Алентова заняла место на заранее подготовленных обтянутых чёрной тканью стульях рядом с дочерью и закрыла лицо руками.

Юлия Меньшова направилась к гробу с телом отца, держа в кармане пакет Дарья Кучерявых/NEWS.ru

15:48 Катафалк с телом Меньшова заехал на территорию Новодевичьего кладбища.

15:05 На Новодевичьем кладбище всё готово к погребению тела Владимира Меньшова. Возле места, где будет похоронен режиссёр, уже собрались поклонники его фильмов. Рядом с могилой стоят венки и прикрытые чёрной тканью стулья для родственников покойного. Порядок охраняют бойцы Росгвардии.

Возле могилы Меньшова уже установлены венки Дарья Кучерявых/NEWS.ru

На Новодевичьем кладбище всё готово к похоронам Меньшова Дарья Кучерявых/NEWS.ru

15:00 Отпевание закончилось, гроб с телом режиссёра вынесли из церкви.

14:20 В церкви разрешили присутствовать также друзьям Владимира Меньшова: возле гроба стоят режиссёр Вадим Абдрашитов, актёр Дмитрий Харатьян, студенты мастерской, которую Владимир Меньшов вёл во ВГИКе с Верой Алентовой.

Планируется, что отпевание продлится до 15 часов, после чего траурная процессия направится на Новодевичье кладбище, где режиссёра похоронят рядом с Василием Лановым.

13:50 Гроб с телом Владимира Меньшова привезли в церковь. На отпевании присутствуют Вера Алентова, Юлия Меньшова с мужем Игорем Гординым и детьми — Андреем и Таисией.

13:01 Гроб, цветы и венки погрузили в катафалк, который отправился в храм Покрова Святой Богородицы на Нижней Красносельской.

12:57 Из Дома кино под аплодисменты вынесли гроб с телом Владимира Меньшова. Проезжающие мимо машины сигналят.

12:43 Сотни людей стоят у входа и ждут выноса гроба.

12:41 Гражданская панихида закончена, оставленные возле гроба цветы собирают, их погрузят в катафалк.

12:37 Одна из поклонниц режиссёра упала в обморок. Корреспондент NEWS.ru стала свидетелем ЧП, оказала помощь пострадавшей и, когда та пришла в сознание, задала ей несколько вопросов. Выяснилось, что упавшая в обморок женщина написала вдове Меньшова стихи и хотела передать их лично Вере Алентовой, когда её вдруг «словно ударило током».

Она стояла в очереди к гробу Владимира Меньшова, ожидая разрешения подойти и проститься с режиссёром, но внезапно покачнулась и упала в обморок. Очевидцы случившегося тут же стали кричать на весь зал, что необходимо «срочно вызвать скорую помощь», но тут женщина открыла глаза и стала приходить в себя. От медицинской помощи она отказалась.

Скорую не надо, пальцы на ноге вот уже пошевелились. Значит, живая я. У меня просто было сильное потрясение. А тем более я стихи написала вдове. Сказали, что передадут Вере Валентиновне. К родственникам меня не пустили, к тому же у меня сил нет. Вдруг снова упаду, — призналась в интервью NEWS.ru поклонница Меньшова.

Свой обморок на похоронах Меньшова женщина связала с сильным потрясением, которым для неё стала новость о смерти кинорежиссёра от коронавируса. На это, считает поклонница Владимира Меньшова, наложилась и атмосфера в зале: эмоциональная речь Александра Панкратова-Чёрного, трогательные слова внука режиссёра Андрея Гордина и показанный им фильм из кадров кинокартин с участием его деда.

Андрей — такой талант, меня словно пронзило молнией после его фильма. Еще когда Панкратов-Чёрный говорил, я заплакала. А когда ещё и фильм показали, я уже всё. Я вообще поверить не могу, что Владимир Валентинович больше не с нами. И когда я попыталась подойти к его гробу, меня как током прошибло, — заявила пострадавшая.

12:32 На прощание с Меньшовым пришёл актёр Данила Козловский, вместе они снимались в фильме «Легенда № 17». Артист возложил цветы к гробу, прошептал несколько слов и вышел из Дома кино, отказавшись общаться с журналистами.

Извините, я не могу сейчас говорить, — объяснил актёр корреспонденту NEWS.ru.

12:13 Внук Меньшова Андрей Гордин, сын Юлии Меньшовой и Игоря Гордина, произнёс растрогавшую всех собравшихся речь.

Я буду говорить от лица семьи. Мы решили, что никто из семьи больше не будет высказываться, только я. Мы не называли его «дедушка» — мы всегда говорили «Дед». Это человек, который настаивал на моём поступлении в Школу-студию МХАТ. Он считал, что эта Школа в первую очередь воспитывает людей. Что бы я ни делал в творческом плане или по жизни, я всегда думаю и буду думать, что бы об этом сказал Дед, — сказал Андрей Гордин.

Внук Меньшова показал собравшимся на прощании с режиссёром фильм, смонтированный из кадров кинолент, в которых сыграл роли Владимир Меньшов.

12:02 Своими воспоминаниями о режиссёре поделился режиссёр Виктор Рыжаков.

В такую секунду сложно что-то говорить. Дело даже не в том, что все люди смертны, а в масштабе этого человека. Его всенародной любви. Ну нет человека, который его не знает. Таких людей в нашем современном мире единицы, а в художественном мире их становится всё меньше и меньше. Эта фамилия — Меньшов — противоположность. Он «Большов», он «Великов». Он человек, который изменил жизнь многих людей. Своим теплом, добром, которые исходят из его фильмов, — сказал Рыжаков.

Композитор поделился своим видением всенародной любви к фильму Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

Всемирное признание его фильма «Москва слезам не верит», наверное, только потому и состоялось в таком масштабе. Потому что там невероятное количество любви к каждому человеку, который в этом кадре есть. Там нет мира плохих и хороших. Там есть мир сложной человеческой любви. Вечная память этому человеку, — заключил композитор.

11:52 Валерий Гаркалин, сыгравший братьев-близнецов разных национальностей в комедии Владимира Меньшова «Ширли-мырли», отметил, что «истинная режиссура — уметь работать с артистом».

Создать спектакль или кино может только режиссёр. И Владимир Меньшов показал великие образцы этого режиссёрского компонента. Он блистательно работал с артистами, — добавил Гаркалин.

11:45 Состояние плачущей Алентовой взволновало дочь, и та спросила что-то у неё на ухо. Вдова Меньшова сделала успокаивающий жест рукой, дав понять, что с ней всё в порядке.

Вера Алентова Сергей Булкин/NEWS.ru

11:32 Александр Панкратов-Чёрный произнёс со сцены эмоциональную речь о Владимире Меньшове, в конце которой заплакал и прочитал стихи о друзьях.

Я сегодня прощаюсь с очень близким другом, вместе с которым мы и работали, и дружили. Как режиссёр Володя всех нас переживёт, потому что его работы достанутся и детям, и внукам, — сказал Панкратов-Чёрный.

11:25 Вдова Владимира Меньшова Вера Алентова пришла на прощание с мужем в чёрных очках и медицинской маске. Актриса не смогла сдержать слёз и разрыдалась у гроба мужа. Юлия Меньшова, которая провела с матерью всю ночь накануне похорон, всячески старается поддерживать её. Но Алентова то и дело приподнимет очки, приспускает маску и вытирает слёзы носовым платком.

Вера Алентова Сергей Булкин/NEWS.ru

11:20 На прощании с большим букетом красных роз появился лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Наши пути с Владимиром Меньшовым пересекались много раз, я премного благодарен ему и его семье. Он всегда был человеком поступка, и этот поступок проявлялся во всём. Люди уходят, но такие, как Меньшов, остаются с нами навсегда. Мы с ним жили рядом и всегда поддерживали друг друга, — рассказал Зюганов.

11:15 Ведущий церемонии прощания, актёр Игорь Золотовицкий, прочитал со сцены телеграммы со словами соболезнования от президента России Владимира Путина и главы правительства Михаила Мишустина.

Игорь Золотовицкий Сергей Булкин/NEWS.ru

11:05 Проститься с Владимиром Меньшовым пришли актёры Александр Олешко и Евгений Герасимов.

Любая встреча с Владимиром Валентиновичем была очень интересной. Мы с ним много общались, говорили о жизни, о творчестве. Он был талантливейший человек. Если любил, то любил! Меньшов всегда отстаивал свою точку зрения, в творчестве был неподражаем. Я очень люблю его «Любовь и голуби», фильм, разошедшийся на цитаты, — признался Герасимов.

11:00 Организаторы открыли вход в зал для всех желающих проститься с режиссёром. Люди подходят к гробу Владимира Меньшова, оставляют цветы и рассаживаются по местам. Схема рассадки сделана с учётом действующих ограничений, через каждые два кресла висят предупреждающие знаки о запрете занимать данные места.

Сергей Булкин/NEWS.ru

10:45 За несколько минут до начала траурной церемонии прощания с Владимиром Меньшовым в зале Дома кино появилась дочь режиссёра. Юлия Меньшова отдала последние распоряжения по организации мероприятия и поправила цветы у гроба отца.