Апексимова ответила на обвинения после поста о билетах за полмиллиона

https://static.news.ru/photo/fadd5186-1845-11eb-b231-fa163e074e61_660.jpg Ирина Апексимова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пост театра на Таганке о билетах за 500 001 рубль – это призыв соблюдать меры предосторожности в период пандемии коронавируса, заявила порталу NEWS.ru директор учреждения Ирина Апексимова.

Это юмор, пускай злопыхатели злопыхают. В наше тяжёлое время только юмор нас спасёт. Я призываю всех носить маски, – сказала Апексимова.

Ранее в аккаунте театра в Instagram появился пост, в котором сотрудники учреждения предложили «услугу»: билет, в «стоимость которого включена сумма потенциального штрафа театру за несоблюдение масочного режима в размере 500 001 рубль». При этом сам спектакль обещали показать зрителю за рубль.

Однако не все пользователи Сети приняли этот пост за шутку и начали активно комментировать информацию и критиковать театр:

Надеюсь, к вам больше не придут. Пособники пандемии.

У вас актёры на сцене, надеюсь, тоже в масках ходят? И перед спектаклем сдают анализ?!

Какой-то бред пишете, позорище просто, театр превратили в балаган и пиар-кампанию.

Это не театр, а цирк какой-то!!! Люди, у которых голова работает, в это место больше вообще не пойдут!!!

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы запретили продавать билеты в театры, кинотеатры, цирки и другие культурные учреждения через кассы. По мнению главы города Сергея Собянина, это должно контролировать максимальную заполняемость залов и соблюдение правил рассадки.

Деятели культуры, среди которых директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, обеспокоились, что этот шаг приведёт к закрытию развлекательных учреждений.