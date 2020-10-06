Билеты в театры и музеи Москвы начнут продавать только в электронном виде

Продажу билетов театры, кинотеатры, музеи и другие культурные учреждения, подведомственные столичным властям, полностью переведут в электронный вид для борьбы с распространением коронавируса, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Обычные кассы прекратят свою работу, — отметил он в своём блоге.
По его словам, данные меры позволят контролировать, в частности, насколько заполнены залы и как в них соблюдаются правила рассадки.
Ранее NEWS.ru писал, что в соответствии с указом мэра Москвы будет приостановлено действие социальных карт столичных школьников и пенсионеров.
Москва приблизилась к пиковым показателям середины весны по коронавирусу. 6 октября в столице было зафиксировано 4082 новых случая заражения и госпитализированы 1049 заболевших. Коэффициент распространения инфекции в Москве на сегодняшний день составляет 1,42.
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