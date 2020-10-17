Запашный не исключил закрытия цирка из-за запрета продавать билеты в кассах

https://static.news.ru/photo/8b4a3598-11e5-11eb-aa0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большой Московский государственный цирк рискует закрыться из-за запрета властей Москвы продавать билеты в кассах, заявил в интервью NEWS.ru директор культурного учреждения Эдгард Запашный.

Нам запретили продавать билеты через кассы — только в электронном виде. Если такая тенденция сохранится, если власти будут придумывать новые рекомендации, то вполне возможно, будут отменяться представления. Те условия, в которых нам предлагают работать, очень трудные — прежде всего, для зрителя. Не все граждане умеют пользоваться Интернетом, и не все ему доверяют, — сказал Запашный.

Кроме того, директор цирка уточнил, что партнёры, которые занимаются продажей билетов в Сети, не успели подготовиться к новым требованиям властей.

Все наши электронные партнёры до сих пор не переформатировались. Если за сегодня и завтра этот вопрос не решится, то вполне возможно закрытие цирка. Есть требование, по-моему, сбор определённых данных покупателя. Сегодня вы не можете купить, например, пять билетов и подарить их кому-то. К каждому билету должна быть оформлена специальная анкета. А если собираются данные, то должны быть полномочия на их обработку и ваше согласие, — отметил Запашный.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы запретили продавать билеты в театры, кинотеатры, цирки и другие культурные учреждения через кассы. По мнению главы города Сергей Собянина, это должно контролировать максимальную заполняемость залов и соблюдение правил рассадки.