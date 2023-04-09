Ахеджакова уволилась из «Современника»

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Лия Ахеджакова

Актриса Лия Ахеджакова уволилась из «Современника» по собственному желанию, передает РИА Новости. Театр больше не поддерживает с ней трудовые отношения. Про написанное заявление об уходе сама народная артистка РФ говорила еще в марте. До этого, в феврале, она рассказала, что ролей в театре у нее не осталось.

Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, в связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены, — сообщили в пресс-службе «Современника».

3 апреля театр уверял, что заявление об увольнении от актрисы не поступало.

О том, что Ахеджакова уволена из театра, в том числе говорила член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. По информации правозащитницы, актрису уволили из-за изъятия из репертуара спектаклей с ее участием.

В феврале актриса сообщала, что ее лишили последней роли в спектакле «Игра в джин» из-за распоряжения департамента культуры Москвы. Как рассказала артистка, директор «Современника» предупредил, что ее больше не будет в репертуаре по требованию «каких-то разгневанных людей, которые пишут письма».