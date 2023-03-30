Названа причина увольнения Ахеджаковой из «Современника» Член СПЧ Меркачева: Ахеджакова ушла из «Современника» из-за отсутствия спектаклей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова уволилась из «Современника» из-за того, что спектакли с ее участием были убраны из репертуара, рассказала NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте, правозащитница Ева Меркачева. По ее словам, актриса и раньше говорила ей, что намерена покинуть театр, поскольку фактически у нее нет работы, а числиться штатно она не хотела.

Спектакли, которые были с ее участием, оказались вне репертуара. Вот в чем основная причина увольнения. Она думала, что оставят хотя бы один спектакль, — сказала Меркачева.

Правозащитница назвала случившееся печальной историей. По словам Меркачевой, многие зрители шли в «Современник» именно, чтобы посмотреть на Ахеджакову и увидеть спектакли с ее участием.

Ранее Ахеджакова объявила об уходе из театра «Современник» по собственному желанию. Актриса уточнила, что написала заявление еще 10 марта. Недавно Ахеджакова сыграла на Кипре в спектакле по пьесе «Мой внук Вениамин», показ которого был запрещен в России несколько месяцев назад.