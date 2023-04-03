В «Современнике» опровергли увольнение Ахеджаковой

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Лия Ахеджакова

Заявление об увольнении от актрисы Лии Ахеджаковой в столичный театр «Современник» не поступало, сообщили NEWS.ru в пресс-службе театра. В конце марта появилась информация, что актриса уволена из театра, а спектакли с ее участием были убраны из репертуара.

В отдел кадров Московского театра «Современник» заявление об увольнении от артистки Ахеджаковой Лии Меджидовны не поступало. Спектакли с ее участием в репертуаре театра, — заявили в пресс-службе.

Об увольнении сама Ахеджакова сообщала в первой половине марта. По ее словам, заявление она подписала еще 10 марта. Также она отметила, что пока не планирует покидать Россию и у нее есть несколько предложений по гастролям. Известно, что недавно Ахеджакова сыграла на Кипре в спектакле по пьесе «Мой внук Вениамин», показ которого был запрещен в России.

О том, что Ахеджакова уволена из театра, в том числе говорила член совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. По информации правозащитницы, актрису уволили из-за изъятия из репертуара спектаклей с ее участием.