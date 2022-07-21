Валуев назвал заявление Касаткиной о смене гражданства «безумной наглостью» Валуев: призыв Касаткиной к смене гражданства — это безумная наглость

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Дарья Касаткина

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев назвал призыв российской теннисистки Дарьи Касаткиной к смене спортивного гражданства «безумной наглостью», передает «РБ Спорт». Ранее 12-ая ракетка мира посоветовала юным спортсменам из России задуматься о смене гражданства.

Призыв Касаткиной к смене гражданства — это безумная наглость. Она явно перегнула палку. Спортсмен ее уровня не должен делать такие заявления, тем более не должен советовать такое детям, — заявил Валуев.

С начала военной спецоперации России на Украине многие международные спортивные федерации отстранили россиян от соревнований на неопределенный срок. Только в автоспорте, велоспорте, дзюдо, теннисе и шахматах россияне продолжают выступать на международных стартах в нейтральном статусе.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в настоящее время вопрос об отстранении российских теннисистов от участия в соревнованиях не стоит, поэтому Андрей Рублёв может спокойно играть, не меняя гражданство.