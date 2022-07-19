В ГД оценили слова Рублёва о смене гражданства в случае отстранения россиян Свищёв прокомментировал слова Рублёва о смене гражданства в случае отстранения россиян от турниров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Рублёв

В настоящее время вопрос об отстранении российских теннисистов от участия в соревнованиях не стоит, поэтому Андрей Рублёв может спокойно играть, не меняя гражданство, заявил в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Ранее в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко, Рублёв допустил, что может сменить спортивное гражданство в случае недопуска всех россиян к турнирам. Подобную мысль также высказала первая ракетка России Дарья Касаткина.

На данный момент вопрос об отстранении российских теннисистов от соревнований не стоит, поэтому Рублёв может играть спокойно, не меняя гражданство. А дальше будем следить за развитием событий, — сказал Свищёв.

Российских и белорусских теннисистов отстранили от Уимблдона. Причиной такого решения в Великобритании назвали желание защитить репутацию покровительницы Всеанглийского клуба герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, жены принца Уильяма. Из-за отстранения российских и белорусских спортсменов организаторов Уимблдона оштрафовали на $1 млн.

Уимблдон 2022 года завершился 10 июля. В мужских соревнованиях победу одержал серб Новак Джокович, в женских — уроженка Москвы казахстанка Елена Рыбакина.

Ранее Касаткина посоветовала юным российским теннисистам менять гражданство. Спортсменка отметила, что отстранение россиян от международных соревнований настораживает.