Организаторов Уимблдона оштрафовали на $1 млн за недопуск спортсменов РФ

Организаторы британского Уимблдона оштрафованы на $1 млн за недопуск к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Об этом пишет Daily Mail.

Штраф выписала ассоциация мирового женского тенниса. Издание отмечет, что министр культуры Британии категорически не согласен с этим. Он считает, что организаторов Уимблдона наоборот следует похвалить «за осуждение российской агрессии».

Гневная реакция последовала и от Всеанглийского клуба, который управляет турниром. Он намерен подать апелляцию на решение о штрафе.

Иан Хьюитт, президент занимающегося организацией Уимблдона Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), высказался на днях об отстранении российских и белорусских игроков от турнира. По словам функционера, на решение повлияла политическая воля руководства Великобритании.

Ранее Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал решение организаторов Уимблдона отстранить от турнира россиян. Он заявил, что сочувствует российским теннисистам.