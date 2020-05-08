Теннис

Серена Уильямс передала 45 тысяч масок нуждающимся

13:08, 09 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, что передала 45 тысяч масок для нуждающихся из-за пандемии коронавируса.

Мы отправили более 45 тысяч масок в Йетунда центр и в местные общины района Уэст-Палм-Бич, которые предоставляют помощь семьям медицинских работников, работающих на передовой, — написал Уильямс в Instagram.

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These pictures moved me, and made my heart smile. I wanted to do something impactful and in communities that are sadly underserved during these times. I teamed up with @bellacanvas and @serena to make a difference and send out daily face covers to those who needed them. We sent over 45,000 daily face covers to the Yetunde Price Resource Center (@YPRCLA) and local communities in the West Palm Beach area who are providing care for the families of essential front-line healthcare workers. We also had a MASSIVE giveaway on our SerenaWilliams.com website. We literally gave away masks to customers at no cost. That was an amazing feeling. Of course they went fast but it felt amazing to support those always supporting me. I adore you all.

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Ранее американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что женщины должны зарабатывать столько же, сколько мужчины. Она отметила, что также упорно работает с трёх лет, как и мужчины-теннисисты, поэтому она не должна получать меньше них из-за своего пола, писал NEWS.ru.

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