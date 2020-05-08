Серена Уильямс передала 45 тысяч масок нуждающимся

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Российская теннисистка Мария Шарапова, объявившая в конце февраля о завершении спортивной карьеры, в 2019 году была проверена на допинг 12 раз, из которых сдала только 2 пробы во время турниров.

Остальные допинг-пробы пятикратная победительница турниров «Большого шлема» проходила вне соревнований, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Международной федерации тенниса (ITF). Самой тестируемой российской теннисисткой прошлого года стала Екатерина Александрова, которую...