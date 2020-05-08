Серена Уильямс передала 45 тысяч масок нуждающимся

https://static.news.ru/photo/f0f5c722-91de-11ea-bb06-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, что передала 45 тысяч масок для нуждающихся из-за пандемии коронавируса.
Мы отправили более 45 тысяч масок в Йетунда центр и в местные общины района Уэст-Палм-Бич, которые предоставляют помощь семьям медицинских работников, работающих на передовой, — написал Уильямс в Instagram.
Ранее американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что женщины должны зарабатывать столько же, сколько мужчины. Она отметила, что также упорно работает с трёх лет, как и мужчины-теннисисты, поэтому она не должна получать меньше них из-за своего пола, писал NEWS.ru.