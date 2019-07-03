https://static.news.ru/photo/b3b3557c-9d8e-11e9-a441-fa163e074e61_1024.jpg Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла продолжить матч второго круга Уимблдона против представительницы Украины Элины Свитолиной из-за травмы ноги.

Во второй партии при счёте 5:5 Гаспарян почувствовала боль в левой ноге. На своей подаче россиянка проиграла Свитолиной и отказалась от продолжения борьбы.

В следующем круге Свитолина сразится с гречанкой Марией Саккари.

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