Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла продолжить матч второго круга Уимблдона против представительницы Украины Элины Свитолиной из-за травмы ноги.
Во второй партии при счёте 5:5 Гаспарян почувствовала боль в левой ноге. На своей подаче россиянка проиграла Свитолиной и отказалась от продолжения борьбы.
В следующем круге Свитолина сразится с гречанкой Марией Саккари.
Австралийская теннисистка Эшли Барти может потерять звание первой ракетки мира по версии Женской теннисной ассоциации (WTA) после Уимблдона, писал News.ru.