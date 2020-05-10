Roland Garros может пройти без зрителей

https://static.news.ru/photo/2e5026c8-929b-11ea-95cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Французской федерации тенниса (FFT) Бернар Джудичелли заявил, что Открытый чемпионат Франции (Roland Garros) может пройти в сентябре 2020 года без зрителей, однако окончательное решение ещё не принято.

Мы не исключаем никаких вариантов. Проведение турнира без зрителей позволило бы задействовать часть его экономической модели, в частности права на трансляцию и спонсорство, — цитирует Джудичелли AFP.

Roland Garros должен был пройти с 25 мая по 7 июня, но был перенесён на осень из-за пандемии коронавируса. Турнир должен стартовать 27 сентября

Как писал NEWS.ru, международный теннисный турнир Уимблдон в 2020 году не состоится в связи с пандемией коронавируса. Один из четырёх турниров Большого шлема решили перенести на следующий год, чтобы обезопасить спортсменов и их поклонников. Председатель All England Lawn Tennis Club Ян Хьюитт назвал эту меру оправданной.