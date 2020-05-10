Roland Garros может пройти без зрителей

Президент Французской федерации тенниса (FFT) Бернар Джудичелли заявил, что Открытый чемпионат Франции (Roland Garros) может пройти в сентябре 2020 года без зрителей, однако окончательное решение ещё не принято.
Мы не исключаем никаких вариантов. Проведение турнира без зрителей позволило бы задействовать часть его экономической модели, в частности права на трансляцию и спонсорство, — цитирует Джудичелли AFP.
Roland Garros должен был пройти с 25 мая по 7 июня, но был перенесён на осень из-за пандемии коронавируса. Турнир должен стартовать 27 сентября
Как писал NEWS.ru, международный теннисный турнир Уимблдон в 2020 году не состоится в связи с пандемией коронавируса. Один из четырёх турниров Большого шлема решили перенести на следующий год, чтобы обезопасить спортсменов и их поклонников. Председатель All England Lawn Tennis Club Ян Хьюитт назвал эту меру оправданной.
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