Надаль стал соперником Медведева по полуфиналу Итогового турнира АТР

https://static.news.ru/photo/deb1ddd4-2ac3-11eb-8559-fa163e074e61_660.jpg Рафаэль Надаль Фото: Han Yan/Xinhua/Global Look Press

Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль выиграл у грека Стефаноса Циципаса матч заключительного тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Для победы испанцу потребовалось три сета — 6:4, 4:6, 6:2.

Успех позволил Надалю занять второе место в группе «Лондон-2020». Лучшим в ней стал австриец Доминик Тим. Оба вышли в полуфинал состязаний.

В полуфинале 34-летнему испанцу будет противостоять россиянин Даниил Медведев, занявший первое место в группе «Токио-1970». Соперник Тима по полуфиналу определится 20 ноября, после матча между немцем Александром Зверевым и сербом Новаком Джоковичем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Даниил Медведев обыграл серба, первую ракетку мира Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP в Лондоне. Встреча продлилась 1 час 22 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу россиянина, занимающего четвёртое место в мировом рейтинге. Таким образом, 24-летний москвич обеспечил себе место в полуфинале соревнований.